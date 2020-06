Controlli del Pasi, sequestri e sanzioni a circolo di Mesoraca

Numerosi controlli del personale Pasi della Squadra Amministrativa della Questura di Crotone. Nell’ambito del piano nazionale Focus ‘ndrangheta, gli agenti hanno verificato diverse attività commerciali, come un circolo privato a Mesoraca dove i sigilli, apposti nei mesi scorsi su quatto totem erano stati rimossi. Per questo motivo il titolare, un uomo di 68 anni, è stato denunciato è all’Autorità Giudiziaria, per violazione dei sigilli.

Gli agenti hanno poi sequestrato una postazione internet completa e un congegno elettromeccanico dato che il presidente pro-tempore del circolo avrebbe messo a disposizione strumenti destinati, anche indirettamente, a forma di gioco di natura promozionale, non propriamente autorizzato. Ne è scattata anche una multa di 20mila euro.

Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa dal momento che il titolare non avrebbe apposto le informazioni sia di carattere informativo che igienico-sanitario, previste dall'ordinanza della Regione Calabria, relative al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal “Covid-19” e, pertanto, è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività per 5 giorni.

Seguirà quindi una segnalazione al Prefetto di Crotone per l'eventuale sospensione fino a 30 giorni e una contestazione amministrativa per aver consentito la somministrazione di bevande alcoliche a persone non affiliate alla stessa associazione, per un importo di mille euro.