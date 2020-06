Discese al mare, al via i lavori: si comincia da Le Cannella e Capo Rizzuto

Con un forzato ritardo dovuto all’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto in questi giorni si è subito messa a lavoro per affrontare al meglio la stagione estiva ormai alle porte. Dopo l’avviso pubblico per l’acquisizione di idee e progetti a carattere artistico e culturale per la definizione del calendario degli eventi, al via anche i lavori di pulizia e, soprattutto, ripristino delle scale di accesso al mare.

Nella scorsa settimana, infatti, sono iniziati i lavori per la sistemazione dei principali accessi alle spiagge, con la realizzazione anche di discese per carrozzine e passeggini. I primi interventi sono stati realizzate sulle spiagge di Le Cannella e Capo Rizzuto e nei prossimi giorni proseguiranno anche nelle altre zone come Le Castella, Marinella, Seleno, Sovereto e tutte le altre che necessitano di lavori.

Va altresì ricordato- sottolinea una nota del Comune - che il territorio di Isola Capo Rizzuto conta oltre 35 chilometri di costa: nonostante la vastità e l’assenza di lavori sulle spiagge da oltre vent’anni, l’intero litorale sarà ripristinato in tempi brevi.