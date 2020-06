L’Arma dei carabinieri e l’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi hanno siglato un accordo con il quale rafforzano la collaborazione. Hanno dunque elaborato un vademecum congiunto per facilitare i contatti delle pattuglie con le persone sorde. Iniziativa avviata per evitare difficoltà nella comunicazione con le persone sorde, visto il corretto uso della mascherina fondamentale per la fase 2.