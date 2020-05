Animali, Enpa Crotone recupera falco pellegrino in difficoltà

L'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) sezione di Crotone comunica di aver recuperato, su segnalazione di alcuni cittadini crotonesi, un esemplare di falco pellegrino visibilmente in difficoltà, denutrito e incapace di volare.

Il falco è specie nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat e la gestione ed è altresì particolarmente protetta dalle convenzioni internazionali e dalle leggi italiane.

Il falco pellegrino, temuto e adorato re del cielo, considerato l’animale più veloce al mondo con i suoi 320 km/h, è stato sottoposto ad accurata visita medico veterinaria e subito portato presso il centro recupero animali selvatici di Cosenza, prontamente allertato.

L’Enpa sollecita, ancora una volta, le istituzioni a prendere in esame la necessità di realizzare nella provincia di Crotone un CRAS onde evitare di onerare i volontari a percorrere centinaia di chilometri per raggiungere i centri più vicini e assicurare adeguate cure mediche agli animali selvatici in difficoltà.