Controlli a Crotone: denunce, diverse multe e fermi amministrativi

Tre denunce, otto persone controllate perché sottoposte a misure di sicurezza, 640 identificate e 314 veicoli verificati anche con il sistema Mercurio.

È il bilancio delle attività nell’ambito del piano nazionale Focus ‘ndrangheta, durante le quali il personale della Questura di Crotone ha elevato anche cinque multe per violazioni del codice della strada, eseguito quattro fermi amministrativi, tredici perquisizioni, ha accompagnato tre persone negli uffici per l’identificazione. Sono invece stati 190 i controlli amministrativi sul territorio.

Un 51enne è stato denunciato dagli agenti delle volanti per minaccia aggravata, mentre A.D., 23enne, è stato deferito per tentato furto. Denuncia anche per un 22enne che si è rifiutato di fornire i documenti di riconoscimento.

Il titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di Cirò Marina ha dovuto fornire la documentazione sulle autorizzazioni amministrative, dato che al momento dei controlli non è stato in grado di farlo. L’uomo è stato multato di 308 euro per non aver esposto il cartello con l’orario di apertura e chiusura. Nel corso del controllo gli agenti della divisione Pasi hanno anche identificato un dipendente ma regolarmente assunto.

Gli uomini delle volanti hanno trovato poi in via I maggio a Crotone dell’hashish che è stata poi sequestrata a carico di ignoti.

È stata invece arrestata una 42enne di Isola Capo Rizzuto perché ritenuta responsabile di una rapina in un negozio nella periferia cittadina. La donna, dopo le incombenze di rito, è stata accompagnata nella sua abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, e messa ai domiciliari.