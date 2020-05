Precipita col parapendio, recuperato sano e salvo in una zona impervia

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Brutta avventura quella vissuta oggi da un appassionato del volo, un 71enne juogoslavo da anni residente a Vibo Valentia, che è precipitato col suo parapendio in località Cutà, al confine tra i comuni di Pizzo e Maierato

Dopo esser stati avvisati da una richiesta d’aiuto arrivata al 115 da alcune persone che stavano in quel momento ammirando proprio le evoluzioni del velivolo leggero, sono subito giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo con una squadra operativa che ha immediatamente avviato le ricerche per individuare l’esatta posizione, mentre nel frattempo la stessa sala operativa ha allertato l’elinucleo di Catania per un eventuale intervento dall’alto, vista la zona impervia ed inaccessibile.

Dopo aver individuato il luogo dove era il malcapitato i pompieri, inoltrandosi all’interno della fitta boscaglia, sono riusciti a stabilire un contatto visivo, accertandosi delle sue buone condizioni di salute e poi, raggiuntolo, lo hanno aiutato a svincolarsi del parapendio e fatto risalire affidandolo così ai sanitari del 118 per i necessari controlli.