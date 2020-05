Nella stanza da letto con tre panetti di eroina. Arrestata studentessa cosentina

Era suddivisa in tre panetti termosaldati l’eroina trovata nella stanza di una studentessa di Cosenza. Ieri i carabinieri di Cosenza nord hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio una 18enne, incensurata, trovata in possesso di eroina.

I carabinieri durante una perquisizione hanno trovato nella stanza da letto della 18enne, che vive con i propri genitori, più di 900 grammi di eroina, ripartita in tre “panetti” termosaldati, che sono stati sequestrati e verranno sottoposti a esame quantitativo e qualitativo da parte dell’apposito laboratorio di analisi di droga del Comando Provinciale di Vibo Valentia.

La giovane, alla vista dei militari che stavano entrando in casa, ha tentato di lanciare la droga dalla finestra posta al terzo di piano di un condomino, ma è stata subito bloccata con i 3 involucri ancora in mano.

La giovane è stata arrestata e portata, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, nel carcere di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida.

Dagli accertamenti è emerso che dalla droga si sarebbero potute ricavare più di 3mila dosi che se immesse sul mercato avrebbero fruttato più di 150mila euro.