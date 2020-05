A Corigliano-Rossano e nella Sibaritide è emergenza rifiuti. Sindaci s’appellano al governatore

È piena emergenza rifiuti nel comune unico di Corigliano-Rossano e nell'intera Sibaritide. In questi giorni, a causa della chiusura dei siti di smaltimento che sono ormai saturi in Calabria, sono aumentati, purtroppo, i cumuli di Rsu nella città di Corigliano-Rossano (come documenta la foto) e nei diversi comuni dell'intera fascia jonica cosentina.

Una vera e propria emergenza, oltre a quella del Coronavirus di questi primi mesi del nuovo anno, che mette a rischio la tutela dell'ambiente e, soprattutto, la salute dei tanti cittadini.

L'odore nauseabondo dei rifiuti, depositati dinanzi ai cassonetti, rende l'aria irrespirabile in città e nei diversi quartieri dove vivono numerose famiglie.

Il sindaco del comune unico, Flavio Stasi, ed i primi cittadini dell'intero territorio chiedono al Governatore della Calabria, Jole Santelli, di trovare, in tempi brevi, una soluzione alla vicenda per evitare gravi problemi nelle prossime settimane.