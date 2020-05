Bombola del gas esplode in un casolare, ustionato il proprietario

Un uomo è rimasto ferito sebbene non in modo grave nell’esplosione di una bombola che si trovava all’interno di un casolare di campagna, in Via Malafiore di contrada San Marco, a Girifalco, a poca distanza dal centro abitato.

Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro e del distaccamento volontario della cittadina.

Il ferito - che ha riportato delle ustioni sul 60 per cento del corpo - è stato affidato alle cure del personale medico del Suem118, giunto subito sul luogo, è stato trasportato in ospedale.

I pompieri hanno estinto il rogo e messo in sicurezza della zona. Sul luogo dell’esplosione anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per determinare l’esatta dinamica dell'incidente.