Gal: ipotesi di allargare l’Area Dop dell’olio di oliva Alto Crotonese

A seguito delle numerosissime richieste pervenute al Gal Kroton, da parte di Produttori olivicoli, Trasformatori e Sindaci di allargare l’Area Dop dell’olio di oliva Alto Crotonese, "è nostra intenzione quale Ente preposto alla promozione di reti tra i vari portatori d’interesse locali al fine di incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, di procedere già dalla prossima settimana ad incontri programmati e pianificati in gruppi, in funzione di quanto previsto dal Decreto Covid19, con tutti i soggetti interessati, per verificare la possibilità di allargare i confini ad altri Comuni e Produttori."

"Ricordiamo - si legge nella nota del Gal - che il territorio amministrativo in cui è possibile etichettare olio a marchio Dop è rappresentato dai seguenti comuni: Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli (in parte) e Verzino, sono esclusi i comuni di Caccuri, c Cotronei e gli altri comuni dell’alto crotonese, questa che ci sembra diciamo una svista va risanata, visto anche il fatto che la Domanda è molto ma molto inferiore rispetto all’Offerta. Allora occorre trovare tutti insieme una soluzione ragionevole per dare la possibilità ad altri produttori e territori di aderire alla Dop olio evo “Alto Crotonese”."