Crotone approda a Montecitorio con il coordinatore di FI Sergio Torromino

Sergio Torromino

La città di Crotone approda a Montecitorio con l’imprenditore e coordinatore provinciale di Forza Italia, Sergio Torromino. L’ammissione alla poltrona più ambita nel mondo politico è arrivata per Torromino nella giornata di ieri dopo le dimissioni di Domenico Giannetta, candidato anche lui il 4 marzo 2018 con Forza Italia nel collegio plurinominale per la circoscrizione Calabria, che è stato anche eletto in Consiglio regionale lo scorso 26 gennaio e che – causa l’incompatibilità dei due ruoli - ha deciso di abdicare per restare a palazzo Campanella. Posto, quello di Giannetta, che è stato ancor prima di Jole Santelli, oggi Governatrice della Calabria.

Terzo in scala dunque il politico e noto imprenditore crotonese Sergio Torromino, che ha dichiarato: “La nomina a deputato mi riempie di orgoglio, ma soprattutto sento forte la responsabilità verso il mio territorio, che rappresenterò con onore in parlamento, portando in alto il nome della nostra nostra provincia e della Calabria tutta”.

“Da oggi – ha aggiunto Torromino - inizia una nuova fase per Crotone, nella quale chiedo la collaborazione e la vicinanza di tutte le forze produttive ed economiche, oltre che delle associazioni e dei cittadini tutti, affinché insieme si riesca ad incidere con fermezza e decisione sul futuro prossimo della nostra provincia. Stesso appello rivolto ai collegi parlamentari con la consapevolezza che l’Unione fa la forza, aldilà delle ideologie di partito, siamo tutti mossi da un unica missione e, la politica deve essere lo strumento cardine affinché si possano risollevare la sorti della Calabria e del Crotonese. Questa - ha concluso - sarà la mia missione per la quale Lavorerò con dedizione senza risparmiarmi in sinergia con colleghi deputati e senatori calabresi”.