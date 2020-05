Vasto incendio sulla Presila, distrutti oltre 3 ettari di sottobosco

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, nel comune di Sorbo San Basile, in località Colle Castagna della presila Catanzarese. Diversi i fronti di fuoco che hanno distrutto oltre 3 ettari di sottobosco e castagneto.

Le fiamme hanno raggiunto anche alcune strutture in legno, al momento non abitate, ed una chiesetta. Sul posto sono state impegnate le unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Taverna ed una squadra di Calabria Verde che hanno mantenuto sotto controllo i roghi ed evitare ulteriori propagamenti per poi procedere alle operazioni di spegnimento.