Taglia e ruba legname in pieno Parco della Sila, incastrato dalle foto trappole

È stato incastrato dalle foto trappole e per questo motivo un uomo di Petilia Policastro è stato denunciato per furto di piante all’interno del Parco Nazionale della Sila.

I militari della stazione Parco Cotronei hanno scoperto il reato commesso in località Manca del Cervo, ricadente in piena “zona 1” dell’area protetta silana.

L’uomo, in pieno demanio, ha prima depezzato e poi rubato legname ricavato da piante di faggio trovate sul letto di caduta - si parla di oltre 40 quintali di materiale - ed ha ha quindi caricato il tutto a bordo di un fuoristrada per portarlo via.

Le indagini e l’uso delle foto trappole installate hanno consentito di risalire all’autore, già noto ai militari per diversi precedenti di polizia tra cui proprio il furto di legna. Identificato il trasgressore è stato denunciato per danneggiamento e furto di materiale legnoso.