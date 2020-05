Pusher in trasferta da Mileto ad Arena per vendere la droga, “pizzicati”

I Carabinieri di Arena hanno arrestato due persone, un 22enne originario di Mileto, D.E., ed un 23enne ucraino, M.V., domiciliato sempre a Mileto e accusati di spaccio di marijuana.

Entrambi sono stati notati nei pressi di un’abitazione, ad Arena, mentre parlavano con una persona del posto. I militari, insospettiti dalle motivazioni della loro presenza in quel luogo, hanno così eseguito una perquisizione veicolare, durante la quale è stato scoperto un vano creato in un condotto di areazione del motore. Esteso il controllo all’area vicina all’auto c’era un involucro di alluminio con del nastro isolante nero contenete 30 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno deciso quindi di effettuare anche una perquisitone domiciliare a casa del cittadino di Arena scovando altri 7 grammi di droga. Con l’aiuto dei colleghi di Mileto, poi, nell’abitazione dei due arrestati vi hanno trovato un altro involucro di marijuana che era a casa del 22enne.

I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire i ruoli di tutti e tre, ritenuti rispettivamente spacciatori e acquirente.

I pusher di Mileto, quindi, sono stati arrestati per spaccio e messi ai domiciliari mentre il “cliente” è stato segnalato alla Prefettura di Vibo Valentia come assuntore di stupefacenti.

Tutti e tre sono stati anche sanzionati amministrativamente per le violazioni alla normativa sul contenimento del contagio da Covid-19, sia per assembramento che per spostamento ingiustificato.