Covid-19. Online il video che racconta l’emergenza vissuta dalla Città Metropolitana

Viaggia in rete, da questa mattina, il video col quale la Città Metropolitana ed il Comune – in collaborazione con Sviprore – raccontano i giorni difficili vissuti dalla città nella fase più complicata per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

Al tempo stesso, però, le immagini che scorrono sullo schermo, se da un lato risultano un vero e proprio atto d’amore nei confronti del territorio, dall’altro rappresentano un monito affinché i cittadini continuino - con l’orgoglio, la forza e la responsabilità fin qui dimostrate - nel percorso che condurrà all’uscita definitiva dal tunnel del Coronavirus, che solo e soltanto la comunità scientifica potrà indicare con precisione ed esattezza.

«Abbiamo voluto ringraziare i reggini per la maturità che ha contraddistinto il loro agire nel momento storico più complesso che ha colpito l’intera umanità dai tempi del dopoguerra».

E’ quanto afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà nel presentare un’iniziativa intitolata “Non camminerai mai da sola”: «Il titolo è ispirato ad una canzone, tratta dal musical Carousel, che ha preso le mosse negli Usa proprio a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale per poi affermarsi, a partire dagli anni ’60, come vero e proprio inno popolare in Gran Bretagna. E’ un titolo evocativo che racchiude, in poche semplici parole, lo spirito dei reggini che, nella loro storia millenaria, più volte sono caduti, rialzandosi sempre con l’orgoglio e la determinazione che li contraddistingue. Ecco perché non sarà mai concesso ad alcuno irridere o insultare la nostra Reggio che, appunto, non sarà mai sola».