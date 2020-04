Liberazione, il sindaco di Cotronei: “Riflettiamo su pace e libertà”

“Che la data del 25 Aprile rappresenti, soprattutto in questo particolare momento storico, l’occasione per fermarsi a riflettere sui valori della libertà e della pace, irrinunciabili per tutti”. È il messaggio dedicato al 75esimo anniversario (1945-2020) della Liberazione, che l’Amministrazione Comunale di Cotronei ha deciso di rinnovare per la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la democrazia.

Alle 10 verrà deposta la corona di alloro al Monumento dei Caduti con la presenza del Sindaco e delle Autorità Militari e religiose. Viste le misure per il contenimento della diffusione del virus e l’ordinanza che impone di rimanere a casa e di evitare spostamenti se non per necessità, non si potrà prendere parte alla cerimonia.