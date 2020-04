Crotone. Balli e canti a Pasqua in barda alle norme: sette denunciati, anche due minori

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sette persone, tra cui anche due minorenni, sono state denunciate dalla polizia di Crotone che dopo un’indagine le ha identificate come i partecipanti ad una sorta di festa avvenuta in strada e nel giorno di pasqua nella città pitagorica, in barba ai divieti imposti dai decreti del governo sul contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Le immagini dell’accaduto erano finite in video e poi circolate sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp, e dalle cui riprese si distinguevano alcune persone che cantavano e ballavano.

A tutti i denunciati, dunque, viene contestato di aver violato le norme anti coronavirus, avendo appunto preso parte ad assembramenti non autorizzati.