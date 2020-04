La serra sul terrazzo e i clienti in via vai per acquistarla, due fratelli in manette

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Degli strani movimenti sul terrazzo di un’abitazione, sospetti e frequenti passaggi di diverse persone oltre che di due giovani fratelli risultati i proprietari dell’immobile.

Un via vai che ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno subito sospettato che lassù avvenissero degli scambi di droga, e così deciso di intervenire per vederci chiaro.

I militari sono arrivati sul posto, in via Loreto a Reggio Calabria, e alla loro vista i presenti hanno subito tentato la fuga disfacendosi anche della droga, esattamente 200 grammi di marijuana, oltre che di un bilancino elettronico di precisione che avevano addosso.

Una successiva perquisizione del terrazzo ha permesso di scoprirvi la presenza di una vera e propria serra artigianale di piante di cannabis, oltre che di ritrovare quasi 10 grammi di cocaina e diversi semi di marijuana, il tutto nascosto all’interno del manufatto che era adibito a deposito.

Inevitabile l’arresto per i due fratelli, rispettivamente di 21 e 24 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga e che sono stati messi ai domiciliari così come disposto dal Pm di turno. Quanto agli altri presenti i carabinieri ne hanno identificati cinque che sono stati invece denunciati essendo ritenuti come probabili acquirenti dello stupefacente.