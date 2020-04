Lamezia Terme: Polizia sventa furti in due aziende

La Polizia di Lamezia Terme è intervenuta, nella notte del 2 aprile, presso due aziende del comprensorio lametino ed ha sventato due furti.

Giunti sul posto, dopo una segnalazione al 113, col personale addetto alla vigilanza i poliziotti hanno constatato che, in entrambe le aziende, ignoti si erano introdotti forzando le porte di ingresso ed avevano caricato su due veicoli svariate bobine di rame, materiale idraulico ed utensili vari, il tutto del valore di svariate migliaia di euro.

In una delle aziende il materiale era stato caricato su un furgone Peugeot in uso alla stessa impresa, mentre nella seconda era stato messo in una Fiat Multipla rubata poco prima ad un privato.

L’intervento tempestivo della Polizia, in entrambi i casi, ha fatto desistere i ladri che sono scappati lasciando sul posto quanto già prelevato e i mezzi che sarebbero serviti ad asportare il bottino. Sia il materiale che l’autovettura sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Sono in corso indagini volte all’identificazione dei responsabili dei tentati furti.