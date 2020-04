I fornai di Stefanaconi sforneranno 200 chili di pane al giorno per i bisognosi

Duecento chili di pane al giorno per le famiglie più bisognose. È l’iniziativa promossa dai fornai di Stefanaconi, il piccolo comune del vibonese famoso per essere “il borgo del pane”. E non solo, perché a seguito di un accordo siglato da Comune, Croce rossa e dal comitato di solidarietà e per l’emergenza”, composto da volontari della comunità locale verranno consegnati a domicilio medicine, mascherine, pasti caldi e generi alimentari.

Il primo cittadino di Stefanaconi, Salvatore Solano, insieme alla responsabile provinciale della Croce Rossa Italiana, Caterina Muggeri e al presidente del Comitato di solidarietà e per l’emergenza, Giuseppe Tamburro, ha siglato un protocollo d’intesa per fornire i servizi in questione. Da qui la nascita del “Comitato di solidarietà per l’emergenza”, al quale hanno aderito la maggior parte delle realtà aggregative presenti sul territorio comunale. In tanti hanno deciso di fare volontariato, di rendersi utili e spendersi per gli altri, in un momento di grande necessità e bisogno.