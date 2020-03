Maltempo. Arpacal: piogge molto abbondanti, superati i 100mm in 24h

Un diffuso maltempo, caratterizzato da forti venti e precipitazioni abbondanti, sta interessando da diverse ore la nostra regione a causa degli effetti creati da una saccatura retrograda che si è scontrata con l'aria umida proveniente dal Mediterraneo.

La situazione è costantemente monitorata dal Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal che nelle ultime 24-48h ha registrato –tramite la Rete Meteorologica Regionale, gestita dalla stessa Arpacal - importanti precipitazioni in termini quantitativi.

Anche se l'intera regione è stata esposta al brutto tempo – secondo quanto reso noto dal Centro Funzionale Multirischi - in almeno 40 stazioni pluviometriche, le piogge hanno superato i 100 mm in 24h.

“Durante la giornata odierna – precisa in una nota il Centro Multirischi Arpacal - andremo incontro ad un progressivo miglioramento, in termini quantitativi, sui settori ionici, mentre su quelli tirrenici è attesa residua instabilità anche nella giornata di domani. La regione, comunque, continuerà ad essere interessata da precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I venti forti, invece, continueranno ad interessare il territorio regionale per almeno altre 12-18 ore”.