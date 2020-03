Il vento forte crea disagi nel vibonese: tetto divelto e rami sradicati a Vibo

Sono stati circa 15 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia a seguito del forte vento che ha interessato il territorio della provincia. I comuni maggiormente interessati sono stati Filadelfia, Francavilla, Polia, San Nicola da Crissa oltre al comune capoluogo di Vibo Valentia dove un tetto è stato divelto in via Ipponio ed alcuni rami si sono staccati via da alcuni alberi su via Giovanni XXIII.