In giro a passeggiare nonostante il decreto anti covid. Quindici denunce nel vibonese

Quindici persone sono state denunciate dai carabinieri di Tropea per inosservanza del decreto anti covid. In particolare, nella cittadina del Tirreno, i militari ne hanno deferite tre sorprese a passeggiare per strada senza alcun motivo valido.

Controlli a tappeto anche nella zona del Poro, nel comune di Rombiolo, dove altre tre persone - che pensavano bene di muoversi liberamente lontano dalla propria abitazione per trascorrere il tempo libero – sono state fermate e anche loro deferite. Non è andata in modo diverso per un cittadino di Ricadi, bloccato mentre scendeva dalla sua auto senza alcuna certificazione che ne attestasse delle ragioni valide.

Otto persone sono state fermate e denunciate, infine, dai Carabinieri a Nicotera. Si tratta di cinque italiani e tre stranieri, beccati a girare per la cittadina tirrenica anche loro senza alcun motivo.