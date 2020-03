Prezzi beni di prima necessità in aumento. Sindaco di Cassano lo denuncia alla Gdf

Non ci sta il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso e per questo ha deciso di segnalare alla Guardia di Finanza di Sibari anomali aumenti dei prezzi di beni da parte degli esercenti operanti nel territorio comunale. Nella comunicazione, il primo cittadino ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

“Numerosi cittadini denunciano aumenti di prezzo sia di prodotti e generi alimentari, che di dispositivi di protezione individuali, quali mascherine e soluzioni disinfettanti - scrive Papasso - in un momento di grande emergenza come quello che il Paese sta attraversando non è tollerabile e non può essere in alcun modo consentita la speculazione, soprattutto nei confronti delle categorie più deboli della popolazione”.

Per questo motivo, il sindaco di Cassano ha deciso di segnalare la situazione alle Fiamme Gialle, chiedendo di fare gli opportuni controlli, a difesa e tutela dei cittadini, che stanno vivendo un momento difficile non solo da un punto di vista sociale e psicologico, ma anche economico.