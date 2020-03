Crotone. Affetti da Covid: i nomi circolano su WhatsApp, indaga la squadra mobile

Nicola Lelario, capo della Squadra Mobile di Crotone

La Procura della Repubblica di Crotone ha delegato la Squadra Mobile locale a svolgere delle indagini relative ad una fughe di notizie sui dati personali delle persone affette da Covid-19 nella provincia pitagorica, fatto che oggi è stato oggetto di una precisa denuncia.

Ignoti hanno fatto circolare, nel pomeriggio, sul social di messaggistica WhatsApp, un elenco riportante i dati anagrafici di crotonesi risultati positivi al coronavirus, messaggio che ha fatto rapidamente il giro di decine e decine di concittadini che, come spesso accade in questi casi, viralizzano le comunicazioni tra i propri conoscenti.

Si tratta però e in questo caso, in cui è stata palesemente e incoscientemente violata la privacy personale e soprattutto delle rispettive informazioni sanitarie, dunque dati particolarmente sensibili, di una vera e propria violazione penale perseguita per legge.

Non è questo, purtroppo, il primo ed unico caso. Già qualche giorno fa dati simili vennero diffusi sempre tramite WhatsApp a decine di utenti, rivelando anche in quel caso e addirittura non solo i nomi delle persone affette da coronavirus ma anche i rispettivi domicili.

Una squallida vicenda su cui ora gli uomini della mobile pitagorica dovranno far luce, identificando chi abbia potuto diffondere le informazioni e evitare che episodi simili possano ripetersi.