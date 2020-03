Contagio: a Crotone monitoraggio per far rispettare le regole, oltre 300 denunce

Continua l’attività di coordinamento delle Forze di Polizia ed il monitoraggio da parte della Prefettura di Crotone sull’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus CODIV-19 previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ed 11 marzo 2020.

Ecco l’esito che i controlli hanno prodotto sul territorio della provincia di Crotone nella prima settimana di operatività delle nuove disposizioni (dal 10 al 17 marzo): su 2415 persone controllate 295 sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; 12 per falsa attestazione; 4 per altri reati.

1183 gli esercizi commerciali controllati; 6 titolari di esercizi commerciali denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e uno sanzionato amministrativamente.