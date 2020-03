Controlli settimanali: violano misure sul Covid-19, beccati con droga e deferiti

La Questura di Crotone ha eseguito un monitoraggio territoriale registrando, anche nell’ultima settimana, numerose infrazioni appurate tramite un più accurato pattugliamento svolto dalla Squadra Volanti.

Il 9 marzo, così, T.F., 38enne di origine rumena è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale. Il giorno successivo il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza ha segnalato al Prefetto, C.F. un crotonese di 38 anni che aveva delle modeste quantità di cocaina, sequestrata al termine della perquisizione.

La violazione delle recenti disposizioni ministeriali sul contenimento del coronavirus ha interessato invece P.F., cariatese di 41 anni, ed S.F., 70enne nato a Cirò Marina, deferiti entrambi dal personale della divisione PASI poiché contravvenuti alle regole senza aver dato motivazioni valide alla certificazione utilizzata per circolare in città.

Negli ultimi tre giorni altre 9 persone sono finite in manette per inosservanza degli ultimi provvedimenti sul Covid-19, sorprese dalle Volanti e dal Reparto Prevenzione Crimine a girovagare tra le vie cittadine senza giustificato motivo. Tra queste, due sono state segnalate amministrativamente al Prefetto per l’assunzione di droga dato che avevano con sé alcuni grammi di marijuana.

In totale risultano deferite all’Autorità Giudiziaria 12 persone, segnalate all’Autorità Amministrativa in 3; 8 quelle sottoposte a misure di sicurezza, mentre ne sono state identificate 287; controllati 120 veicoli (anche col sistema Mercurio) nel corso di numerosi posti di blocco; elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 3 fermi o sequestri amministrativi e penali, 4 le perquisizioni e 124 i controlli amministrativi.