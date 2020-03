Lamezia, realizzano fabbricato senza autorizzazione. Denunciati padre e figlio

Padre e figlio di Lamezia Terme sono stati denunciati dai carabinieri della stazione locale per aver realizzato un fabbricato in totale assenza di autorizzazione edilizia.

Il fabbricato, in costruzione al secondo piano fuori terra comprensivo di veranda e scalinata per un totale di 180mq circa, è stato realizzato ad una distanza di 130 metri dal fiume “Canne”, corso d’acqua rientrante nell’elenco delle acque pubbliche, pertanto ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Al termine degli accertamenti la costruzione è stata sequestrata e i proprietari sono stati deferiti alla locale Autorità Giudiziaria.