Coronavirus. Altri tre positivi in Calabria: salgono a sette i casi, tamponi inviati all’Iss

Salgono a sette i casi positivi al Coronavirus nella nostra regione. Il laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza ha comunicato infatti il risulto positivo su tre tamponi effettuati su altrettanti pazienti.

A renderlo noto ancora una volta è il presidente della giunta calabrese, Jole Santelli, spiegando che due delle persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive del nosocomio bruzio mentre il terzo tampone è stato effettuato su un paziente residente nella provincia di Cosenza.

Come previsto dal protocollo, i campioni per i test di conferma sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità e si è in attesa degli esiti.

Intanto, come già anticipato, per affrontare l’emergenza sanitaria, la Regione Calabria ha predisposto il piano operativo per l’emergenza da Covdi-19, che sarà presentato lunedì pomeriggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere e che preveda, fra l’altro, l’attivazione in tempi stretti di altri 50 posti di Terapia Intensiva, e 140 posti per Malattie Infettive e Pneuomologia (QUI I DETTAGLI)