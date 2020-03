Rende, sull’albo pretorio del Comune la pubblicazione del Psc

È online sull’albo pretorio del Comune di Rende il documento preliminare del Piano strutturale comunale approvato nello scorso consiglio comunale del trenta gennaio. Sarà così possibile consultare anche l’annesso regolamento edilizio ed urbanistico, oltre che le relative relazioni geologiche, paesaggistiche, agro-ambientali e storiche.

“La pubblicazione della documentazione relativa al Psc è parte del processo partecipativo che si vuole innescare affinché siano gli stessi cittadini a poter decidere sulla costruzione della città futura”, - ha dichiarato il sindaco Marcello Manna.

Il prossimo step sarà la convocazione della Conferenza di Pianificazione per l’esame del documento preliminare del Psc da svolgere congiuntamente agli enti competenti e alle amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano. Il primo cittadino ha sottolineato anche che: “presto organizzeremo degli incontri ad hoc con la cittadinanza, in modo da rendere partecipi i cittadini di una scelta così importante per la città. È infatti intenzione di questa amministrazione promuovere ogni possibile azione atta a garantire la massima partecipazione. I cittadini che già hanno partecipato nelle precedenti occasioni, possono presentare osservazioni sia singolarmente che in forma associativa”.