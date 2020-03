Coronavirus. Positiva la moglie del 67enne catanzarese, tampone inviato all’Iss

Salgono a quattro i casi di coronavirus nella nostra regione: dopo l’ultimo, registrato proprio ieri al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (QUI) ed il primo dell’uomo cetrarese (QUI), anche la moglie del secondo infettato, un 67enne ricoverato nell’ospedale di Catanzaro (QUI), è risultata difatti positiva alle prime analisi.

Il tampone sulla donna - che è asintomatica e per questo messa in quarantena domiciliare - come da prassi dovrà avere la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità mentre sono stati negativi quelli eseguiti sugli altri due operatori con cui l’uomo è venuto a contatto nella notte tra il 2 e il 3 marzo al Pronto soccorso dell’ospedale Pugliese.

Il 67anni, residente a Catanzaro, e attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive del nosocomio cittadina dalla sera del 2 marzo scorso, nei precedenti dieci giorni era stato in una località turistica del Nord prossima alla cosiddetta “zona rossa”.