Incidente a Crotone, due feriti. Auto sotto sequestro, era senza assicurazione

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio in via Da Vinci a Crotone. Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Panda e un Suzuki Ignis si sono scontrate.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale. Per il conducente della Panda, un uomo di 53 anni, è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni, mentre per il conducente della Suzuki, un 54enne, è stata riscontrata una prognosi di dieci giorni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli uomini della Polizia locale diretta da Antonio Cogliandro che hanno disciplinato il traffico ed eseguito i rilievi planimetrici.

Nel corso dell’attività i vigili hanno sequestrato la Fiat perché il mezzo è stato trovato senza assicurazione. Sul posto sono giunti anche i tecnici di una ditta di per ripulire la strada dai cocci di vetro ed altro materiale.