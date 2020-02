Palmi, il sindaco su Facebook: “Azzero la Giunta”

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ha azzerato la Giunta. Dopo due anni e mezzo di mandato, il primo cittadino ha ritenuto “indispensabile un momento di confronto interno e di riflessione”. Commenti che ha affidato al social network Facebook sul quale ha espresso le proprie intenzioni.

Come quella di “soffermarsi per valutare attentamente tutto quanto fatto, oltre che riorganizzare idee e programmi, anche al fine di ripartire con rinnovato entusiasmo”. Da qui la decisione di valutare “quali sono le condizioni migliori per completare il mandato conferitomi dai cittadini, avendo sempre cura di perseguire il supremo interesse generale”.