Dubai e Lisbona, dal sistema camerale opportunità per le imprese catanzaresi

Marcello Menichetti, Daniele Rossi, Santi Cianci

Sta per concludersi la missione a Dubai e a Lisbona del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi rivolta alla ricerca e promozione di nuove opportunità di business internazionale per le imprese della provincia di Catanzaro.

Dopo gli incontri tenutisi nel corso della fiera internazionale Gulfood, Rossi ha concordato con Mauro Marzocchi, segretario generale della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, in vista della fiera Speciality Food che si terrà a Dubai dal 6 all’8 aprile prossimi, è stato concordato un piano di incontri di presentazione tra i buyer che parteciperanno all’evento e le imprese catanzaresi che vorranno esporre i propri prodotti.

Ma non sarà solo il food al centro degli accordi di promozione con la porta verso il Medioriente: anche il settore digitale sarà protagonista di una specifica iniziativa della Cciaa di Catanzaro sul palcoscenico mondiale dell’Expo Dubai 2020 che prenderà il via a ottobre prossimo.

Lo stesso interesse dimostrato dal Medioriente verso le imprese calabresi è stato condiviso anche dal presidente della Camera di Commercio italiana in Portogallo Santi Cianci e dal suo segretario generale Marcello Menichetti (in foto assieme al presidente catanzarese), che Rossi ha incontrato oggi nella capitale lusitana: «C’è forte attenzione alla produzione enogastronomica calabrese.

Inoltre, come già emerso nei contatti con il presidente della Camera di Commercio italiana in Albania, c’è richiesta anche dal Portogallo per quanto riguarda dei collegamenti aerei più rapidi e diretti. Questo tipo di infrastrutture non solo sarebbero necessarie alle aziende di entrambi i Paesi, ma soprattutto sarebbero uno stimolo importantissimo ai piani di sviluppo del turismo nell’ottica di diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta. Ecco, su questi temi vorrei concentrarmi subito per capire quali azioni mettere in campo per rispondere ad esigenze così chiare e importanti», ha commentato Rossi.

Quanto alle iniziative a cui la Camera di Commercio di Catanzaro rivolgerà la propria attenzione, particolare riguardo sarà dato alla Settimana della Cucina Italiana, che si svolgerà in Portogallo nel prossimo mese di ottobre, e la fiera alimentare di marzo 2021 che saranno al vaglio dalla Giunta camerale già nelle prossime settimane.