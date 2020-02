Crotone, Polizia municipale sequestra area per abbandono di rifiuti

Gomme di auto, legni e plastica, è la scoperta fatta da parte del personale della Polizia Municipale, coordinata dal Comandante Antonio Cogliandro, in un'area non molto lontana dal centro cittadino crotonese.

Il terreno in questione, su cui giacevano inerti e materiali di ogni genere, si trova nei pressi di via Cutro. L’area è stata sequestrata e dell’accaduto sono stati informati anche l'Autorità Giudiziaria, gli Uffici comunali competenti, nonché l'Azienda Sanitaria Provinciale. Intanto proseguono le indagini per risalire ai diversi proprietari dell'area, che non sembra delimitata da recinzioni.