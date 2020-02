Comune di Catanzaro. Crisi archiviata, ecco la nuova giunta Abramo

Sergio Abramo

Dopo la crisi apertasi a fine mese scorso con l’azzeramento della Giunta (QUI), il Comune di Catanzaro ha un nuovo “governo”. Il sindaco Sergio Abramo ha infatti nominata la sua “squadra” composta innanzitutto dal vicesindaco Gabriella Celestino, che avrà la delega agli Affari generali e Contratti.

In capo allo stesso Abramo, invece, quella all’Urbanistica ed Edilizia privata oltre ai Rapporti istituzionali con Stato e Regione, Polizia municipale, Protezione civile, Mobilità e traffico, Servizi finanziari e Bilancio, Rapporti con gli Ato, Ufficio stampa e comunicazione, Società partecipate e tutte le altre materie non espressamente delegate.

Rimane all’assessorato alla Cultura e al Patrimonio Ivan Cardamone mentre si confermano le deleghe a Pubblica istruzione, Pari Opportunità, Rapporti con l’Università e il sistema sanitario, Alta formazione per Concetta Carrozza.

A Domenico Cavallaro l’assessorato allo Sport, all’Impiantistica sportiva e all’Ambiente. Un’altra conferma è quella alle Politiche sociali di Lea Concolino. Turismo e Spettacolo, Marketing territoriale, Politiche giovanili e Servizi demografici vanno ad Alessandra Lobello mentre a Franco Longo i Lavori pubblici e Gestione del territorio. Infine, Personale e Avvocatura per Danilo Russo e Attività economiche e Innovazione tecnologica ad Alessio Sculco.