Francesco Sesso è il nuovo presidente di Confapi Calabria

È stato eletto il nuovo presidente della Filiera Sportiva di Confapi, si tratta di Francesco Sesso. Imprenditore cosentino di 58 anni, Francesco Sesso si è laureato campione del mondo di fotografia subacquea a Tenerife con la nazionale italiana, recentemente è stato premiato a Roma dal presidente del Coni per i risultati conseguiti.

Ai lavori, in Confapi, hanno preso parte il presidente di Confapi Calabria Francesco Napoli, il segretario generale Rossana Battaglia e il coordinatore della Filiera Saverio Sipoli. Il nuovo presidente rappresenterà in Confapi la Filiera Impresa Sportiva, che raggruppa in Calabria circa 1000 attività legate allo sport e quindi all’economia del nostro territorio.

L’impegno di Francesco Sesso sarà quello di convocare i rappresentanti delle discipline sportive presenti in Calabria e i rappresentanti locali delle federazioni sportive, al fine di realizzare insieme un vero e proprio piano di sviluppo sportivo che coinvolga le migliaia di utenti calabresi, partendo dalle criticità di ogni singolo settore per valorizzarlo e svilupparlo: ogni punto di debolezza dovrà diventare un’occasione di rilancio per lo sport e l’economia ad esso legato. Lo sport è anche impresa. Lo sport è anche attrazione turistica.