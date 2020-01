Prescrizione, Bruno Bossio (Pd): “voto qualsiasi atto contro il blocco”

Enza Bruno Bossio

"Sono pronta a votare la proposta di legge Costa sulla prescrizione o qualsiasi altro atto parlamentare che cancelli il blocco alla prescrizione introdotto dalla riforma Bonafede". Così la deputata Pd Enza Bruno Bossio, presente stamani alla Manifestazione nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane "Imputato per sempre. No, grazie" davanti Montecitorio.

"Ritengo -aggiunge- che la riforma Bonafede rappresenti uno spartiacque, anche culturale, tra giustizialismo/populismo da una parte e riformismo/garantismo dall’altra. E tutti noi parlamentari dobbiamo scegliere da che parte stare. Non so quanti colleghi del Pd siano disposti a fare come me, so che molti hanno le mie stesse perplessità', pur se non le esprimono pubblicamente".

Conclude la Bruno Bossio "Anche il lodo Conte è inaccettabile, con la divisione tra condannati e assolti. Il PD è ancora in tempo per scegliere da che parte stare, io da dirigente del PD e da cittadina rivendico la mia scelta di stare dalla parte del riformismo e del garantismo".