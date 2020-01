Siglata intesa tra la Fondazione Astrea e l’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro

Petitto e Ranieri

Anno nuovo, nuove intese per Fondazione Astrea. Dopo un 2019 ricco di incontri, partnership ed accordi istituzionali, anche il 2020 si apre per la Fondanzione all’insegna della collaborazione con Enti ed Istituzioni che insistono sul territorio, in particolare quello calabrese.

E’ stato siglato quest’oggi, difatti, l’accordo con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro. Il direttore amministrativo di Fondazione Astrea, Massimo Ranieri, per delega del presidente Manlio Caruso, ha incontrato il presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Catanzaro, Rosamaria Petitto, presso la sede dell’Ordine, per l’ufficializzazione di un documento alla cui intesa si era giunti già nella scorsa primavera.

Con questa firma, Fondazione Astrea apre le porte della sua sede, a Palazzo Mottola nel cuore di Catanzaro, e del suo salone intitolato al giudice Livatino, oltre che mette a disposizione le sue risorse didattiche e scientifiche, per ogni iniziativa dell’ODCEC di Catanzaro. Altrettanto i Commercialisti svilupperanno varie forme di collaborazione con la Fondazione tra cui percorsi di aggiornamento professionale, attività di alta formazione, progetti di ricerca e tavoli di concertazione.

Il sodalizio troverà concretezza già nel prossimo mese di febbraio, durante il quale L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Astrea organizzeranno congiuntamente un convegno dedicato ad imprese e legalità ed un importante corso di aggiornamento professionale.