Cutro. Isola ecologica “irregolare”, scatta il sequestro

Il centro di raccolta differenziata di rifiuti di località Rosito di Cutro è stato sequestrato dopo che i carabinieri forestale di Crotone, nel corso di un controllo del sito, hanno scoperto che la gestione della struttura non sarebbe stata conforme alle norme vigenti.

L’isola ecologica, estesa circa 1.500 metri quadri, si presentava infatti con i rifiuti parzialmente miscelati, senza sistemi di raccolta delle acque di ruscellamento e altre condizioni necessarie per la corretta gestione.

In un’area adiacente, inoltre, erano stati depositati, senza alcuna precauzione, circa un’ottantina di metri cubi di rifiuti urbani e non urbani. La struttura, anch’essa di proprietà comunale, si presentava del tutto senza una recinzione.

Per le aree sono così scattati i sigilli per evitare il proseguimento della condotta ritenuta illegale mentre sono in corso altri accertamenti per far piena luce sulle responsabilità. Del tutto è stata già informata la Procura della Repubblica del capoluogo per le valutazioni di competenza.