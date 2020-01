Gelmini a Reggio: “Il governo ha dimenticato il Sud”

Maria Stella Gelmini

Prima l’inno nazionale, poi una canzone, scritta in parte anche da Jole Santelli. Pezzo che accompagnerà la campagna elettorale per le regionali. È iniziata così la campagna elettorale del centro destra in Calabria all’auditorium Monteleone a Reggio Calabria, dove accanto alla candidata c’erano anche il deputato Francesco Cannizzaro (FI), Emiliano Imbalzano (commissario della Lega di Reggio Calabria), Massimo Ripepi (coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia) e Luigi Fedele (vice coordinatore regionale dell’Udc).

Ma c’era anche Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia. E la Gelmini, che ha prima aperto osannando la candidata, ha poi lanciato stoccate al governo, colpevole nell’ultima manovra di aver dimenticato il Mezzogiorno. “In questa manovra – ha detto – si sono dimenticati delle infrastrutture, del lavoro, dei giovani”. E ha quindi accennato alla “fuga dei cervelli” che sarebbe “colpa delle politiche sbagliate, dei governi dal 2011 ad oggi. Nella manovra che è stata appena votata e che ha aumentato le tasse ed il debito, non c’è la parola Sud, se non con riferimento al reddito di cittadinanza, che non basta”.

Ha quindi posto l’accento sul ruolo che dovrebbe avere il centro destra in Calabria: “Indicare la rotta per il cambiamento vero”, perché secondo la Gelmini “l’Italia non riparte se non riparte il Mezzogiorno e se non riparte la Calabria. Dobbiamo ridurre divario tra nord e sud e abbiamo il dovere di dare alle nuove generazioni, non solo il programma Erasmus, non il Reddito di Cittadinanza. Ai giovani dobbiamo dare futuro, un lavoro, la possibilità di esprimere il loro talento qui, dove sono nati”.

Poi la Gelmini ha dato per vincitrice la stessa Santelli avendo infatti la consapevolezza che “il futuro della Regione è nelle mani di Jole e nelle mani dei calabresi”, perché la campagna elettorale sarà lampo, “il 26 gennaio è dietro l’angolo”.

All’inizio del discorso la Gelmini ha poi ricordato il periodo in cui ha vissuto a Reggio Calabria che l’ha ospitata per “fare pratica forense, per me il volto del sud ha il volto di Reggio”, ha detto nell’auditorium.