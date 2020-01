Controlli a Crotone, un arresto e sei denunce. Multe e perquisizioni

Un arresto, sei denunce, sette multe per violazioni al codice della strada, un fermo amministrativo. Questi i numeri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta.

Nel corso delle attività gli agenti hanno identificato 363 persone, controllato 164 veicoli e 22 persone sottoposte ai domiciliari. Effettuate anche 10 perquisizioni e sette controlli amministrativi, al termine dei quali sono scattate tre multe.

Lo scorso 28 dicembre, personale della divisione Pasi ha sequestrato 50 chilogrammi di materiale pirotecnico in un negozio di abbigliamento, casalinghi e calzature, il cui titolare, un uomo di 49 anni, è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente.

Il 30 dicembre, sempre gli agenti del Pasi e dell’ufficio di gabinetto hanno denunciato un uomo di 52 anni trovato in possesso di materiale esplodente. Tutto è iniziato a seguito della perquisizione del suo veicolo, all’interno del quale sono state trovate 5 bombe carta e 23 petardi non etichettati e catalogati. Da qui la decisione di perquisire anche la casa e un box dell’uomo, nei quali gli agenti hanno trovato rispettivamente 79 confezioni di petardi contenenti 20 pezzi ciascuna e 7 batterie pirotecniche di diverso tipo. Nel box, invece, c’erano 5 batterie pirotecniche di diverso tipo, il tutto mai denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il52enne è stato denunciato per i reati di articoli pirotecnici non etichettati e catalogati e omessa denuncia di materiale esplosivo e gli artifici pirotecnici (circa 40 chili lordi) sono stati sequestrati e affidati al deposito autorizzato dell'armeria “Antica Armeria Speziale” di Crotone.

Lo stesso giorno i poliziotti hanno effettuato un controllo in un circolo ricreativo e sala giochi. Qui hanno trovato 29 avventori non iscritti al registro dei soci e di cui uno che consumava una bevanda alcolica. Per questo motivo il presidente, presente al momento della verifica, è stato invitato negli Uffici della Questura per la contestazione della violazione amministrativa, pari a 1.032 euro per la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti non soci al circolo.

Nel primo pomeriggio del 31 dicembre, personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà A.D., crotonese 23enne, perché resosi responsabile del reato di ricettazione. Durante il controllo, gli agenti hanno notato il giovane mentre trascinava una ringhiera in ferro della lunghezza di circa tre metri; azione di cui non è riuscito a fornire alcuna spiegazione, e per questo il materiale è stato sequestrato.

Alle prime ore dell’1 gennaio, gli uomini delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, P.C., crotonese di 55 anni.

Il 2 gennaio, la Pasi, con la collaborazione del personale dell’Ufficio di Gabinetto, ha effettuato dei controlli amministrativi nel villaggio Palumbo di Cotronei e hanno quindi identificato, in una struttura ricettiva alberghiera, un dipendente senza contratto e per il quale verrà fatta segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Alla fine il titolare, un 35enne, è stato invitato negli uffici della Questura per la denuncia per la violazione della mancata registrazione di persone alloggiate.

Il 3 gennaio, agenti delle volanti hanno eseguito un provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne con precedenti penali. Al termine delle incombenze l’uomo è stato portato nel carcere di Crotone.