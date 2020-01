Uccello morto al resort di Callipo, nessuna minaccia solo uno scherzo tra dipendenti

È stato solo uno scherzo tra dipendenti il caso delle presunte minacce a Pippo Callipo, l’imprenditore vibonese oggi candidato anche a governatore della Regione Calabria.

I carabinieri di Vibo Valentia hanno infatti scoperto come il presunto messaggio intimidatorio ritrovato nel suo resort sia stato infatti solo scherzo di un dipendente ad un collega.

L’uccello è stato messo nella tasca del giubbotto di quest’ultimo e quando il destinatario se ne è accorto lo avrebbe così gettato per terra. L’autore della beffa, però, non l’ha passata liscia ed è stato denunciato per procurato allarme.

Ieri, una busta con all’interno un uccellino morto ed una frase esplicita di minaccia era stata trovata da una pattuglia dell’Arma dei carabinieri nel parcheggio del Resort di proprietà di Callipo (QUI).



I militari stavano facendo un controllo quando hanno scoperto la busta: nel biglietto all’interno non c’erano il nome o comunque riferimenti espliciti all’imprenditore e candidato.

Immediate le indagini dei militari del Comando provinciale per cercare di fare chiarezza sull’episodio e risalire all’autore del gesto, e nel giro di meno di 24 ore la questione è stata risolta.