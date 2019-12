Regionali: Fabio Pugliese dice “no” alla di candidatura per la carica di Consigliere

Fabio Pugliese

Il Direttivo rende noto che l’Ing. Fabio Pugliese, Presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, ha inteso declinare tutte le diverse proposte di candidatura per la carica di Consigliere Regionale che gli sono pervenute.

“Il Direttivo dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” – si legge in una nota - coglie l’occasione per ringraziare tutte le forze politiche e sociali che hanno voluto avanzare una proposta di candidatura per il Presidente anche in funzione della sensibilità e dell’importanza che ormai è destinata nei confronti dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” oltre alla stima personale evidentemente riposta nella persona dell’Ing. Fabio Pugliese.”

Lo stesso Direttivo evidenzia che “il Presidente Fabio Pugliese ormai da anni ha intenso assumere con coerenza la scelta di non accettare alcuna proposta di candidatura in nessuna competizione elettorale poiché fortemente convinto della incompatibilità che esiste ed è evidente tra la carica di Presidente dell’Associazione ed una qualsiasi carica politica elettiva quale può essere quella di consigliere regionale, sindaco, consigliere comunale, parlamentare, ecc.”

In conclusione, il Direttivo dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” si rivolge a tutti i candidati “un augurio e con l’auspicio e la speranza che con tutti gli eletti possa nascere, subito dopo il 26 gennaio, una forte collaborazione sui diversi e svariati problemi presenti sulla S.S.106, nell’esclusivo interesse collettivo. “