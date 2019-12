Droga nei pacchi natalizi: arrestati 3 calabresi in Vallesina

Una banda di calabresi dedita al traffico di stupefacenti è stata sgominata in Vallesina nel corso di un’operazione dei Carabinieri. Tre persone sono finite in manette oltre al sequestro operato di 1,3 kg di cocaina suddivisa in 240 dosi e di 1000 euro in banconote di piccolo taglio.

I militari della Compagnia di Jesi - coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro - hanno controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona un’autovettura con a bordo un 41enne e un 32enne residenti nella provincia di Reggio Calabria.

Nel corso di una perquisizione del veicolo, i militari hanno fatto aprire alcuni pacchi natalizi e dentro c’era la cocaina, già suddivisa in dosi per il mercato delle feste. I due sono stati immediatamente arrestati e le indagini si sono estesa nell’abitazione a Jesi di un 33enne, sempre di origine calabrese, anche lui poi arrestato.

Nell’abitazione del terzo arrstato sono stati rinvenuti ulteriori 24 gr di cocaina, suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza, oltre a mille euro in contanti probabile provento di spaccio.