Agente penitenziario beccato con cocaina in auto, arrestato nel reggino

Un agente della polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di “Arghillà” di Reggio Calabria, G.F. 37enne di Lamezia Terme, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’agente sorpreso a trasportare mezzo chilo di cocaina in auto. Inoltre, in possesso a casa, di cannabis sativa e materiale per il confezionamento. Gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro hanno fermato un’autovettura il cui conducente ha mostrato un atteggiamento sospetto e agitato, che ha destato l’attenzione dei poliziotti che hanno pertanto eseguito una perquisizione personale estesa anche all’automobile.

Sotto il sedile conducente hanno trovata una busta in plastica contenente 500 grammi di cocaina suddivisa in diversi involucri. Altri due piccoli involucri erano nella tasca del suo giubbotto. Di conseguenza perquisita anche l’abitazione di residenza, a Lamezia Terme. Rinvenuti 21 grammi di cannabis sativa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. All’interno della struttura carceraria invece la perquisizione ha dato esito negativo.