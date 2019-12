Mare avverso e vento a 70 nodi, si spezzano gli ormeggi: nave si traversa nel porto di Gioia Tauro

Un improvviso fortunale, con eccezionali raffiche di vento provenienti dai quadranti settentrionali e che hanno raggiunto anche i 70 nodi, nella tarda serata di ieri ha spezzato gli ormeggi di una nave porta macchine che si è traversata nel bacino di evoluzione nord del sorgitore gioiese.

La nave, la M/N Grande Mirafiori, era ormeggiata per le operazioni commerciali lungo la banchina Nord del nuovo tratto del porto di Gioia Tauro.

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenuti - su disposizione della Capitaneria di Porto locale - tre rimorchiatori della società “Contug”, due piloti della Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina e quattro ormeggiatori in servizio nel gruppo locale.

Le operazioni di messa in sicurezza della nave sono state coordinate dal Comandante Giancarlo Salvemini, che ha predisposto l’invio sul posto di una motovedetta, la CP827, per l’eventuale assistenza necessaria per salvaguardare la vita umana in mare, e che si è recato in porto insieme al nostromo di servizio per impartire le disposizioni del caso.

Nonostante imperversassero condizioni meteo marine particolarmente avverse, qualche ora dopo, ovvero poco prima delle due del mattino successivo, si è riusciti ad ormeggiare di nuovo la nave in sicurezza lungo la banchina di levante dello scalo gioiese.

La tempestività e la professionalità di tutti gli operatori intervenuti ha scongiurato eventuali danni a persone, oltre che alle infrastrutture portuali.