Incidente sull’A2: tir esce di carreggiata e si ribalta in una scarpata

Un incidente autonomo - che vede coinvolto un grosso tir - si è verificato questa mattina intorno alle 7 lungo il tratto vibonese dell’A2, nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio.

Il conducente, forse per un colpo di sonno o per altre cause ancora da chiarire, non sarebbe riuscito a tenere il controllo del mezzo che è uscito di carreggiata ed è finito in una scarpata.

Insieme al camionista viaggiava un’altra persona ed entrambi hanno riportato lievi contusioni. I due provenivano dalla provincia di Salerno è viaggiavano in direzione Nord di Sant’Onofrio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del mezzo, il personale dell’Anas e gli agenti della polizia stradale di Vibo che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e la causa dell’incidente.