Auto si ribalta sulla SS280, conducente incastrato tra le lamiere: salvato di Vvf

Un incidente autonomo si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla SS 280, allo svincolo per il Comune di Settingiano. Per cause ancora sconosciute, la vettura coinvolta - una Fiat Grande Punto – si è ribaltata sull’asfalto uscendo di carreggiata.

A bordo del veicolo si trovava la sola conducente che è stata trovata in stato di shock dai Vigili del fuoco del comando di Catanzaro intervenuti per primi sul posto. La malcapita è stata affidata al personale del Suem ed è stata trasportata in ospedale mentre i vigili hanno messo in sicurezza il tratto stradale e la vettura.

Sul posto sono giunti anche Anas e Polizia per eseguire ulteriori accertamenti.