Pd Crotone. Sfrattata la conferenza dei segretari, nella notte qualcuno gli cambia la serratura

Alle 5 di questo pomeriggio, nella sede della Federazione provinciale di Crotone del Pd era stata fissata una conferenza stampa dove il segretario provinciale locale Gino Murgi e il collega di Cosenza, Luigi Guiglielmelli, avrebbero dovuto esprimere presumibilmente tutto il loro dissenso per la decisione del segretario nazionale Nicola Zingaretti di commissariare entrambe le sedi provinciali del partito (QUI).



La conferenza avrebbe dovuto tenersi in via Panella, come dicevamo, ma gli organizzatori hanno dovuto spostare all’ultimo minuto l’incontro presso la sala conferenza del centro fisioterapico Starbene, sempre a Crotone, ed il motivo è stato spiegato – in tutta la sua "tristezza" - in un messaggio dello stesso Guglielmelli.

In pratica e nella notte scorsa qualcuno ha cambiato la serratura della porta della federazione pitagorica: “Per fortuna oltre il Pd di Zingaretti (il PD in cui credo è altro) c’è la Costituzione italiana che tutela la libertà di espressione e di opinione”, sbotta il segretario cosentino, invitando i “fedeli” a stare “calmi, con questi metodi – scrive in un post sui social - vi avvicinate solo a qualche dittatore non al popolo del PD, di cui mi onoro di far parte”.